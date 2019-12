Liberale burgemeester Albert Beerens wil geen paars-groene regering: “Dat wordt een catastrofe” Wim De Smet

04 december 2019

11u25 0 Opwijk De Opwijkse burgemeester én plaatselijk stemmenkanon Albert Beerens (Open VLD) wil niet dat zijn partij in een paars-groene regering stapt.

Informateur Paul Magentte (PS) wordt maandag bij de koning verwacht om verslag uit te brengen van zijn gesprekken. Het lijdt geen twijfel dat Magnette werk maakt van een paars-groene regering met daarin, naast zijn eigen partij, ook de sp.a, Groen, Ecolo, MR en Open VLD. Maar een groot deel van de achterban van Open VLD huivert bij het idee van zo’n linkse regering. Ook burgemeester Albert Beerens van Opwijk kant zich tegen de paars-groene plannen. “Ik ben een liberaal en wat ik in die nota van Magnette lees, staan vaak haaks op onze ideeën”, zegt hij. “Zowel de groenen als de socialisten willen totaal andere economische accenten leggen. We moeten nu besparen en opnieuw een financieel gezond land worden. Groenen en socialisten geven graag geld uit zonder rekening te houden vanwaar dat moet komen.”

Volgens Beerens zou een paars-groene regering wel eens een drama kunnen worden voor Open VLD. “Het zou een dikke fout zijn om hier in mee te stappen”, luidt het. “Vlaanderen stemt overwegend rechts. Mijn partij heeft zich altijd al aan de rechterzijde bevonden, maar nu gaan we plots een linkse agenda uitvoeren. Dat komt niet goed. Kiezen voor paars-groen, dat betekent voor ons een electorale catastrofe in 2024.”

In zijn eigen Opwijk bestuurt Beerens al een tweede termijn met een blauw-gele coalitie van Open VLD en N-VA. “En die samenwerking verloopt heel vlot. Mijn partij heeft veel meer raakpunten met de N-VA dan met de sp.a of Groen. De coalitie van Open VLD en N-VA in Opwijk is in 2012 van start gegaan. Bij de verkiezingen in 2018 hebben we dat akkoord verlengd, net omdat het zo goed gaat.”