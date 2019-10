Exclusief voor abonnees Leerlingen krijgen geen Frans dit schooljaar: “Kan niet anders, we vinden geen leerkracht” Wim De Smet

14 oktober 2019

11u10 12 Opwijk Honderd vijfdejaars van het VKO in Opwijk krijgen dit schooljaar geen Franse les. De reden: de juf is in zwangerschapsverlof en de zoektocht naar een vervanger draaide op niets uit. “Dus communiceren we open en eerlijk. Behoudens een mirakel zullen een honderdtal leerlingen dit schooljaar geen Frans krijgen.”

Het VKO (Vrij Katholiek Onderwijs) in Opwijk telt 1.082 leerlingen en is een van de grootste scholen van de regio. Ondanks het tekort aan leerkrachten kreeg de directie het uurrooster oorspronkelijk netjes ingevuld. “We konden met een voltallig team aan het schooljaar beginnen”, vertelt directeur Tom Van Buggenhout. “Maar door de zwangerschap van de juf Frans, moesten we op zoek naar een tijdelijke vervanger. En dat blijkt onmogelijk. Ik kan geen leerkrachten Frans toveren.”

