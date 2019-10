Leegstaande Fläkt-site wordt bedrijventerrein voor kleine zelfstandigen Wim De Smet

16 oktober 2019

15u40 1 Opwijk De leegstaande Fläkt-site wordt heringericht als bedrijventerrein voor kmo’s en zelfstandige ondernemers. Een groot deel van de voormalige kantoorruimte gaat tegen de vlakte.

De voormalige site van het bedrijf Fläkt, dat koeltechnieken ontwikkelde, staat al enkele jaren te verkommeren. Zowat de helft van de immense werkhallen hebben intussen een nieuwe bestemming gekregen. Zo wordt een deel van de ruimte ingenomen door de populaire discotheek Flight 90. De hal vooraan wordt dan weer gebruikt door de gemeente. Een deel van de site dient als opslagruimte voor de gemeentelijke werklieden, in een ander deel kunnen de carnavalsverenigingen terecht om hun wagens een plek te geven.

Nu is er ook een toekomst voor het leegstaande, en meest vervallen deel vlakbij de voetweg die naar het Leireken loopt. Projectontwikkelaar Asaca uit Gent heeft een complete omgevingsaanvraag ingediend. Het openbaar onderzoek is momenteel aan de gang.

Asaca wil op het stuk 23 kmo-loodsen bouwen. “Het gaat om loodsen met een oppervlakte tussen 150 en 350 vierkante meter”, meldt Timothy Jacob van Asaca. “We focussen ons met deze bedrijvenzone vooral op de kleine zelfstandigen zoals schrijnwerkers, loodgieters, elektriciens en aannemers. Op die manier willen we ook zwaar verkeer vermijden op deze site. Kleine zelfstandigen hebben meestal gewoon een bestelwagen met een aanhangwagen.”

Mobiliteit

Asaca liet intussen ook een mobiliteitsstudie opmaken voor het gebied. “We plannen 75 parkeerplaatsen op het domein zelf. Daarnaast kunnen er ook nog 32 wagens geparkeerd worden in de loodsen zelf. Op die manier kan de zelfstandige zijn bestelwagen, vaak met waardevolle inboedel, in zijn eigen loods parkeren.”

De projectontwikkelaar gaat tussen het wandelpad en het bedrijventerrein ook een groenbuffer van 10 meter breed aanleggen, voorzien van bomen en struiken. “Op die manier komen de kmo-loodsen achter de buffer te liggen”, vervolgt Jacob. “Het voormalige kantorenblok aan de straatzijde wordt afgebroken. Ook de huidige verharding wordt opgebroken. Er wordt een nieuwe baan aangelegd tussen de huidige werkhal en de nieuwe loodsen die we gaan bouwen.”

Openbaar onderzoek

Asaca hoopt het nieuwe bedrijventerrein volgend jaar al te openen. “We wachten nu op de resultaten van het openbaar onderzoek”, zegt Timothy Jacob. “Nadien starten we met de sloop van de kantoorruimte. Een exacte datum hebben we nog niet, maar het bedrijventerrein moet ten laatste op het einde van 2020 de deuren openen.”

Volgens de projectontwikkelaar zijn er al twintig kandidaten die zich een dergelijke loods willen afschaffen. “Veel zelfstandigen uit Opwijk zoeken een goede locatie in hun eigen buurt omdat hun klanten vooral hier wonen. Vroeger mochten die mensen een bedrijfje in hun tuin opstarten. Vandaag kan dat niet meer. En in de meeste industriezones valt een kleine zelfstandige al snel tussen twee stoelen.”