Kunst in Lege Huizen wordt afgeblazen maar organisatoren lanceren nu Opwijkse Kunstroute



Wim De Smet

09 april 2020

14u20 0 Opwijk De jaarlijkse expo Kunst in Lege Huizen en Toer&Taxus gaat door de coronacrisis niet door, maar geen nood. De organisatoren knutselden nu een kunstroute in elkaar langs de woningen van de kunstenaars.

“Tijdens onze jaarlijkse expo stellen meer dan twintig Opwijkse kunstenaars hun werken tentoon”, meldt Tom Bosman. “Dit jaar moeten we de expo annuleren en verschuiven naar volgend jaar.”

Door de coronamaatregelen mogen mensen voorlopig alleen een wandeling of korte fietstocht in de buurt maken. De organisatoren beslisten daarom een route uit te stippelen. “Om met het mooie weer wat variatie te brengen in de routes en om ook dit jaar Opwijkse kunstenaars toch een podium te geven, hebben we alle deelnemers opgeroepen om een van hun werken tentoon te stellen ‘aan hun eigen kot’. Zo kunnen Opwijkenaren zelf hun wandeling of fietstochtje in hun buurt uitstippelen langs de kunstwerken van hun keuze en zo de kunstenaar plezieren met een bezoekje langs hun werk.”

Net als bij Kunst in Lege Huizen en Toer&Ta xus komen ook dit keer verschillende kunstvormen aan bod. “We kregen meteen medewerking van een aantal kunstenaars die vroeger al deelnamen aan onze tentoonstellingen, maar ook een aantal nieuwe talenten sprongen op de kar”, zeggen Kris De Plecker en Florent Verberckmoes van Toer&Taxus. “Sommige kunstenaars engageren zich om op regelmatige basis een nieuw werk voor hun raam te plaatsen.”

Alle locaties zijn terug te vinden op www.kunstinlegehuizen.wordpress.com. De website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe werken. Kunstenaars die ook tentoon willen stellen aan hun kot kunnen nog altijd contact opnemen.