Krantenboer Patrick Vanhove sluit zijn deuren: “Traditionele krantenwinkel is met uitsterven bedreigd” Wim De Smet

03 juni 2019

17u20 0 Opwijk De krantenwinkel van Patrick Vahove (53), vorig jaar nog uitgeroepen tot vriendelijkste handelaar van Opwijk, sluit eind deze maand voorgoed de deuren. “De traditionele kranten- en sigarettenwinkeltjes sterven uit en niemand doet er wat aan”, zucht Patrick.

Patrick Vanhove nam 6 jaar geleden de krantenhandel Rosie’s Boetiek over. Het winkeltje bevindt zich in de schaduw van de monumentale Sint-Pauluskerk. “Ik ben er 2013 met veel moed aan begonnen omdat ik dit een mooi beroep vond”, vertelt Patrick. “Maar het handelshuurcontract loopt af en de cijfers zijn te slecht om een nieuwe termijn aan te gaan. Ik verkoop per dag nog een twintigtal kranten. Het Laatste Nieuws is nog de best verkopende krant, maar de verkoop in de winkel is de voorbije jaren meer dan gehalveerd.”

Volgens Patrick is het einde van de traditionele krantenwinkel in zicht. “De winstmarges zijn dezelfde als vroeger gebleven maar de kosten zijn wel fors verhoogd. Hetzelfde geldt voor de verkoop van sigaretten. Een farde sigaretten koop ik in aan pakweg 50 euro maar daar houd ik amper 4 euro van over. En ook de Lotto draait minder goed dan vroeger.”

Koffie en gebak

Veel krantenboeren begonnen de voorbije jaren ook met verkoop van koffie en gebak in hun zaak. “Ik verkoop ook koffie maar daar trek ik mijn omzet niet mee omhoog”, luidt het. “Mijn winkel is ook een afhaalpunt voor enkele pakjesdiensten, maar ook dat levert geen dikke winsten op.”

“De aloude krantenwinkel zoals we die altijd gekend hebben, zal niet lang meer blijven bestaan”, vervolgt Patrick. “We hebben de tijdsgeest tegen. Sigaretten zijn ongezond en het wordt iedereen afgeraden om er nog te kopen. En kranten worden vooral online en via een abonnement gelezen. Als dan ook de Lotto nog eens tegenvalt, dan vallen de drie belangrijkste inkomstenbronnen voor ons droog. En dan eindigt het verhaal. Een overnemer voor de winkel heb ik dan ook niet gevonden. Vanaf de zomer wordt het pand gebruikt door een rijschool.”

Vriendelijkste handelaar

Vorig jaar nog werd Patrick uitgeroepen door de lezers van Handelsgids uitgeroepen tot vriendelijkste handelaar van Opwijk. “Dat deed me plezier maar met vriendelijkheid alleen red je het niet”, vertelt hij. “Het is met spijt in het hart dat ik de deuren sluit want ik had graag nog wat voortgedaan. Ik had mijn vaste klanten die allemaal een beetje familie waren geworden. Maar het is nu zo. Ik ben volop op zoek naar ander werk. Mogelijk ga ik als bewakingsagent aan de slag, een job die ik vroeger ook al deed.”