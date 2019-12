Kloosterstraat krijgt nieuwe riolering (en de werken starten op 8 januari) Wim De Smet

24 december 2019

13u30 0 Opwijk In de Kloosterstraat in Opwijk wordt vanaf 8 januari de riolering vernieuwd.

De oude riolering in de Kloosterstraat is versleten en wordt opgespoten. De aannemer zal daarom aan de andere zijde van de rijweg een nieuwe riolering aanleggen. De fundering van de weg langs de onpare zijde blijft behouden en kan gebruikt worden door het verkeer. De toplaag in asfalt wordt nadien over de hele breedte hersteld.

De aannemer start op 8 januari met het sleufwerk ter hoogte van de Karenveldstraat. Het woonzorgcentrum De Oase blijft tot 20 januari bereikbaar vanaf het centrum. Nadien wordt een aparte toegang voorzien via de Karenveldstraat. Vanaf 20 januari wordt de rijweg geasfalteerd.

De buurtbewoners krijgen de raad om hun wagen tijdens de werkuren buiten de werfzone te parkeren. Na de werkuren blijven alle woningen normaal bereikbaar.