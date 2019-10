Kloosterstraat dagje dicht voor wegenwerken WDS

16 oktober 2019

14u45 0 Opwijk De Kloosterstraat in het centrum van Opwijk wordt morgen (donderdag) een dag afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Een aannemer voert morgenvroeg vanaf 7.30 uur wegenwerken uit, ter hoogte van het kruispunt met de Karenveldstraat. De aannemer zal een proef-sondering maken over de hele breedte van de weg. Doorgaand verkeer is daarom niet mogelijk. De woningen in de straat blijven wel bereikbaar. De werkzaamheden zullen op een dag worden uitgevoerd. Het verkeer moet een omleiding volgen via de Karenveldstraat, de Schoolstraat, de Singel en de Kattestraat.