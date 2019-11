Kerstmarkt in Opwijk-centrum op 1 december WDS

13 november 2019

14u30 0 Opwijk Op zondag 1 december heeft in het centrum van Opwijk de winterse kerstmarkt plaats. In datzelfde weekend is er ook het wintertrefpunt en de kerstbraderij van de lokale handelaars.

De kerstbraderij heeft dit jaar plaats op vrijdag 29 november en zondag 1 december. Bezoekers kunnen er terecht in de talrijke winkels van het centrum. De koninklijke harmonie De Volherding zorgt voor sfeervolle kerstdeuntjes op zondag.

De kerstmarkt zelf staat gepland op zondag 1 december, van 13.30 tot 19 uur. Wie houdt van originele cadeautjes, hapjes en drankjes of gewoon op zoek is naar de juiste kerst- en eindejaarsideeën moet zeker eens langs lopen. Van 15 tot 19 uur is er live-muziek van The Real Music Band. Bezoekers kunnen ook kennis maken met de kerstman.