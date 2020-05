Judoleraar ontkent aanranding van minderjarige atletes Wouter Hertogs

18 mei 2020

14u51 3 Opwijk Kris B. uit Opwijk, die jarenlang trainer was aan de Topsportschool, heeft voor het hof van beroep de vrijspraak gevraagd. De man zou tussen 2006 en 2013 een ‘relatie’ hebben gehad met minstens drie van zijn minderjarige atletes. In eerste aanleg Kris B. uit Opwijk, die jarenlang trainer was aan de Topsportschool, heeft voor het hof van beroep de vrijspraak gevraagd. De man zou tussen 2006 en 2013 een ‘relatie’ hebben gehad met minstens drie van zijn minderjarige atletes. In eerste aanleg kreeg hij twee jaar cel maar hier tekende hij beroep tegen aan.

In mei 2017 ontplofte er een bom binnen de judowereld. In de media verscheen de getuigenis van een ondertussen 22-jarige vrouw. Onder de schuilnaam ‘Nele’ vertelde ze hoe ze op jonge leeftijd met judo begonnen was, en dat ze via trainer Kris B. uit Opwijk naar de Topsportschool kon. Daar volgde ze tussen 2006 en 2012 les. “Toen ik 13 à 14 jaar was, begon ik door te hebben dat hij meer van mij wilde. Hij zei me dat hij verliefd op me was. Dat was een schok... Geleidelijk aan ging hij verder, zowel op als naast de mat. Hij noemde me ‘zoet’, maakte seksueel getinte opmerkingen, raakte me aan,... Ik zat op internaat en elke maandag bracht hij me met de wagen naar de training. Op die momenten legde hij zijn handen op mijn knie, of probeerde hij nog verder te gaan”, aldus het slachtoffer.

B. had thuis een eigen judozaal en zou ook daar herhaaldelijk over de schreef gegaan zijn. Op haar 16de, nadat het slachtoffer een Europese medaille gewonnen had, kwam het tot een confrontatie. Ze stelde B. voor een ultimatum: nog één aanraking en ze zou alles vertellen. Lang hield de man het echter niet vol, en na verloop van tijd noemde hij haar opnieuw ‘zoet’. “Ik ben toen hysterisch van de mat gelopen. Ik heb niet alles verteld, maar genoeg om duidelijk te maken dat er iets aan de hand was”, getuigde ze.

Georchestreerd plan

In eerste aanleg geloofde de correctionele rechtbank het relaas van de jonge vrouw en werd de man veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met probatie-uitstel. De man ging in beroep maar ook het parket-generaal vorderde 2 jaar cel met probatie-uitstel. Vanochtend was het dus D-day voor de verdediging, die dan ook alles uit de kast haalde om hem vrij te spreken. En soms ging het er hard aan toe; “Het gaat hier om een georchestreerd plan van de moeder van een van de beweerde slachtoffers”, haalde zijn advocaat Jef Vermassen uit. Als argument citeerde de bekende strafpleiter verschillende chat- en tekstberichtjes. “Gestuurd in het midden van de periode waarin ze zogezegd misbruikt zouden zijn geweest! Maar geen kwade of verdrietige berichten hoor. Integendeel, het zijn lieve berichtjes. Deze chatberichten tonen een ander verhaal.”

Volgens de strafpleiter zijn er misschien wel zaken gebeurd die moreel niet oké waren, maar is er geen sprake van strafbare feiten. Zo zouden de meisjes zelf contact hebben gezocht met de man buiten de trainingen om en heeft hij hen nooit verplicht om seksuele handelingen te stellen. De verdediging hield nog een slag om de arm en vroeg dat er -ook als hij veroordeeld zou worden- géén beroepsverbod zou uitgesproken worden. “Judo is zijn leven. Als hij geen les meer mag geven, is zijn leven voorbij”, benadrukte Vermassen.

“Mijn alles”

Ondertussen snikten de slachtoffers aan de andere kant van de zaal. Leugenaars genoemd worden hakte er stevig in. Na het pleidooi stonden ze er dan ook op om hun versie van de feiten nogmaals te doen. “Ja, ik keek op naar hem. Hij was toen mijn alles, omdat hij mijn trainer was en ik een bepaald niveau heb gehaald dankzij hem. Ik ben nu ook trainer van jonge kinderen. Ik zie hoe ze naar mij opkijken, hoe ze alles voor mij willen doen. Hij heeft mijn leven kapotgemaakt en ik zal hiervan nooit volledig genezen.” Uitspraak op 24 juni.