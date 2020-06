Judoleraar krijgt mildere straf in beroep voor aanranding minderjarigen, maar mag nooit meer lesgeven

Wouter Hertogs

24 juni 2020

11u48 1 Opwijk Kris B. uit Opwijk, die jarenlang trainer was aan de Topsportschool, is door het hof van beroep veroordeeld tot 15 maanden cel met uitstel. De man zou tussen 2006 en 2013 een ‘relatie’ hebben gehad met minstens twee van zijn minderjarige atletes. In eerste aanleg kreeg hij nog twee jaar cel. Toch zal hij niet tevreden zijn met de uitspraak: hij mag immers zijn beroep niet meer uitoefenen.

Tijdens de behandeling van het dossier had de verdediging nog gesmeekt om het beroepsverbod niet uit te spreken. “Judo is zijn leven. Als hij geen les meer mag geven, is zijn leven voorbij”, had zijn advocaat Jef Vermassen gepleit. Het hof oordeelde echter dat hij daar maar eerder aan moest denken.

In mei 2017 ontplofte er een bom binnen de judowereld. In de media verscheen de getuigenis van een ondertussen 22-jarige vrouw. Onder de schuilnaam ‘Nele’ vertelde ze hoe ze op jonge leeftijd met judo begonnen was, en dat ze via trainer Kris B. uit Opwijk naar de Topsportschool kon. Daar volgde ze tussen 2006 en 2012 les. “Toen ik 13 à 14 jaar was, begon ik door te hebben dat hij meer van mij wilde. Hij zei me dat hij verliefd op me was. Dat was een schok... Geleidelijk aan ging hij verder, zowel op als naast de mat. Hij noemde me ‘zoet’, maakte seksueel getinte opmerkingen, raakte me aan,... Ik zat op internaat en elke maandag bracht hij me met de wagen naar de training. Op die momenten legde hij zijn handen op mijn knie, of probeerde hij nog verder te gaan”, aldus het slachtoffer.

Zijn straf maakt ons niet uit, wij wilden hem niet in de gevangenis. We wilden dat dit stopte. We zijn vooral blij dat het beroepsverbod gehandhaafd blijft Advocaten slachtoffers

B. had thuis een eigen judozaal en zou ook daar herhaaldelijk over de schreef gegaan zijn. Op haar 16de, nadat het slachtoffer een Europese medaille gewonnen had, kwam het tot een confrontatie. Ze stelde B. voor een ultimatum: nog één aanraking en ze zou alles vertellen. Lang hield de man het echter niet vol, en na verloop van tijd noemde hij haar opnieuw ‘zoet’. “Ik ben toen hysterisch van de mat gelopen. Ik heb niet alles verteld, maar genoeg om duidelijk te maken dat er iets aan de hand was”, getuigde ze.

Georchestreerd plan

In eerste aanleg geloofde de correctionele rechtbank het relaas van de jonge vrouw en werd de man veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met probatie-uitstel. De man ging in beroep maar ook hier ving hij bot. Hij kreeg dan wel met 15 maanden cel met uitstel een mildere straf maar hij mag nog steeds geen judoleraar blijven. Opvallend: de man werd vrijgesproken voor de feiten jegens ‘Nele’. Zij bond de kat de bel aan in de media maar bleef verweesd achter. Voor het misbruik van twee andere meisjes werd hij wel veroordeeld. “Zijn straf maakt ons niet uit, wij wilden hem niet in de gevangenis. We wilden dat dit stopte. We zijn vooral blij dat het beroepsverbod gehandhaafd blijft”, reageerden hun advocaten tevreden.