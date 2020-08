JOOP houdt grote schoonmaakactie in schoolbuurten Wim De Smet

24 augustus 2020

10u30 0 Opwijk De leden van JOOP, de Jong CD&V van Opwijk, hielden een grote schoonmaakactie in de schoolbuurten van het dorp.

“Sinds enkele jaren houden we onze jaarlijkse terug-naar-school actie”, meldt voorzitster Liesbeth Vervloet. “Dit jaar kozen we er opnieuw voor om de verkeersborden te kuisen in de buurt van alle Opwijkse scholen en dit in combinatie met het rapen van zwerfvuil. Opmerkelijk was dat het dit jaar veel properder was aan de scholen in vergelijking met vorig jaar. Alleen het onkruid groeit tijdens dit warme weer als kool. Of misschien komt het door het feit dat de mensen meer in hun kot blijven tijdens de coronacrisis. Alleszins, de schoolbuurten liggen er weer netjes bij.”