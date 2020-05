Inwoners Opwijk kunnen vanaf 1 juni online reserveren voor recyclagepark



Wim De Smet

26 mei 2020

16u30 0 Opwijk De inwoners van Opwijk kunnen vanaf 1 juni een bezoek aan het recyclagepark online reserveren.

“We hebben gemerkt dat het systeem van reserveren van je bezoek aan het recyclagepark goed werkt, de bezoekers waren zeer tevreden omdat ze geen wachtrij hadden en rustig hun spullen konden uitladen op het park zelf”, zegt schepen voor Leefmilieu Inez De Coninck (N-VA). “We zijn daarom zeer verheugd dat intercommunale Intradura dit signaal begrepen heeft en een reservatiesysteem heeft uitgewerkt. Het reservatiesysteem zal digitaal verlopen, via een portaal. De bezoeker zal onmiddellijk zien welke uren nog vrij zijn en zal een uur kunnen kiezen dat hem best past. We hebben gevraagd om ook een telefonische mogelijkheid te voorzien voor mensen die niet vertrouwd zijn met digitale systemen.”

Voor dit project maakt de gemeente 4.140 euro per jaar vrij. “Het is een goede zaak dat het huidige gemeentelijke afsprakensysteem kan overgaan in het nieuwe reservatieportaal zonder onderbreking. Hier hebben we als gemeente en Intercommunale het momentum van corona niet gemist om snel te handelen en opportuniteiten te benutten.”