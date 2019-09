Inferno legt schrijnwerkerij en twee andere bedrijven volledig in de as in Opwijk Tom Vierendeels

22 september 2019

15u02 290 Opwijk Een inferno heeft zaterdagnacht de gebouwen van schrijnwerkerij Van Rossem, verhuurfirma Lemon en een oldtimerrestaurateur in Opwijk volledig in de as gelegd. Het vuur ontstond rond 23.30 uur en verspreidde zich razendsnel over de volledige site. De vlammen sloegen tientallen meters hoog uit het dak. Gelukkig vielen er geen gewonden.

Het vuur ontstond volgens burgemeester Albert Beerens (Open vld) rond 23.30 uur. Bij aankomst van de hulpdiensten, die in eerste instantie gealarmeerd werden voor een automatisch brandalarm, stond het gebouw al volledig in lichterlaaie. “De Opwijkse brandweerlieden kregen snel bijstand van collega’s uit de brandweerzone Vlaams-Brabant West en uit Oost-Vlaanderen”, weet Beerens. “Een rampen- of noodplan werd niet opgestart. Enerzijds omdat er geen asbest verwerkt zit in het gebouw en anderzijds omdat er geen bedreiging was voor een overslag naar woningen of andere gebouwen. Evacuaties waren dan ook niet nodig.”

Geen gewonden

Gezien de omvang van de brand en de hevigheid van de vlammen stelde de brandweer alles in het werk om een overslag naar de bomen en struiken rondom het terrein te vermijden. Dat zou naar verluidt gelukt zijn. Het gebouw zelf viel niet meer te redden en tijdens de bluswerken stortten verschillende delen in en waren er ook ontploffingen te horen. De loods van zowat 5.000 vierkante meter groot werd volledig in de as gelegd. Volgens Beerens vielen er geen gewonden bij het incident. “Er zou ook niemand meer aan het werk geweest zijn bij de schrijnwerkerij”, besluit hij. “Hoe en waar de brand kon starten is nog onduidelijk. Het valt gezien de grote schade af te wachten, maar daarover zal de komende dagen meer duidelijkheid komen.”

Opvallend was dat een deel van de Fläktsite en de Doorstraat bezaaid lagen met verkoolde resten van de brand. Mogelijk gaat het om isolatie. Wie hierdoor schade heeft kan contact opnemen met de gemeente. De brandweerzone Vlaams-Brabant West riep op sociale media op om uit de rook te blijven. Een afbraakfirma kwam zondag ter plaatse om alles af te breken en het puin open te trekken zodat er een degelijke nablussing kon gebeuren.

Schrijnwerkerij

Het grootste deel van het gebouw dat in de as gelegd werd was eigendom van Van Rossem Schrijnwerk. Nadat de vader van de huidige zaakvoerder een andere locatie in Opwijk verliet vestigde het bedrijf zich zeker 25 jaar geleden in de Leireken. Nog geen tien jaar geleden werden er nieuwe loodsen aan het oorspronkelijke atelier gebouwd. De firma telt een handvol werknemers. “Een familielid belde mijn vrouw op om te zeggen dat mijn werk in brand stond”, vertelt een van de werknemers. “Ik nam onmiddellijk mijn fiets om een kijkje te nemen en bij het aanrijden zag ik de oranje gloed al boven de bomen uitkomen. Toen wist ik dat het menens was.” De zaakvoerder zelf wenste niet te reageren. Volgens Beerens zou de familie wel strijdvaardig zijn en nu al volop bezig zijn met het plannen van de heropbouw.

Een ander deel van het gebouw wordt ingenomen door Lemon. Dit is een firma die onder meer geluid-, licht- en video-apparaten verhuurt net als decoratie voor bijvoorbeeld etalages, bedrijfsfeesten, recepties en fuiven. Ook een oldtimerrestaurateur had er zijn atelier.