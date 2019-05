Inez De Coninck (N-VA) verkozen met 13.229 stemmen (en verhuist van Kamer naar Vlaams Parlement) Wim De Smet

27 mei 2019

16u00 5 Opwijk N-VA-parlementslid Inez De Coninck behaalde 13.229 voorkeurstemmen op de lijst voor het Vlaams parlement. Na vijf jaar ruilt ze de Kamer in voor een zitje in het Vlaams parlement.

“Ik ben echt tevreden omdat ik iets meer stemmen haal dan vijf jaar geleden”, vertelt De Coninck. “In 2014 stond ik op een strijdplaats en was ik dankbaar dat ik verkozen was. De voorbije vijf jaar zetelde ik in de Kamer, en dat is toch wel de plek waar het echte politieke steekspel wordt gespeeld. Ik heb me vooral toegelegd op het spoor- en luchthavendossier.”

Nu verhuist De Coninck naar het Vlaams parlement. “Mijn echte specialisatie en opleiding is Ruimtelijke Ordening en dan moet je in het Vlaams parlement zitten”, luidt het. “Ik denk dat ik in het Vlaamse halfrond ook meer voor de regio kan betekenen, want de uitdagingen zijn groot. Onlangs hadden we nog een vergadering met de provincie en kregen we te horen dat de rand rond Brussel moet verdichten. Maar waar gaan we al die mensen laten wonen?”

De verkiezingsuitslag is voor De Coninck een verrassing. “Het succes van Vlaams Belang is groot, maar wij houden in onze provincie vlot stand”, luidt het. “Door deze uitslag denk ik dat het Vlaams parlement in de toekomst ook het belangrijkste parlement wordt.”