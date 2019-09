Inbrekers roven voor duizenden euro’s merkkleding bij Ekskluzief Wim De Smet

10 september 2019

16u00 2 Opwijk Drie gangsters hebben voor duizenden euro’s merkkledij gestolen in kledingzaak Ekskluzief in Opwijk. De daders sloegen de glazen deur aan diggelen, roofden een berg kleren en sloegen op de vlucht in een donkere Volkswagen Golf.

Het was kamerlid Dries Van Langenhove (VB) die de inbraak op Twitter bekendmaakte. Van Langenhove, die in Opwijk woont, looft zelfs een beloning uit voor tips die naar de daders leiden. De Ekskluzief-winkel bevindt zich tegenover de Brouwerij Affligem, vlakbij het centrum van Opwijk. Een buurman zag zaterdagochtend rond 4 uur hoe drie kerels de vlucht namen in een zwarte of donkergrijze wagen. “Camerabeelden hebben we niet maar het is duidelijk dat de inbrekers meteen de glazen schuifdeur kapot sloegen”, vertelt zaakvoerster Kathleen Hofman (45). “De daders zijn dan op zoek gegaan naar de kleding die ze wilden. Jeansbroeken, jassen, kostuums, hemden, pulls. Alles wat ze vonden, namen ze mee.”

Opmerkelijk: de daders kozen vooral voor de duurdere merken. “Dameskledij van Michael Kors, Brax, Leo & Ugo en HV-Society”, vervolgt Kathleen Hofman. “En bij de mannen gingen ze vooral aan de haal met spullen van Hugo Boss en kostuums van Van Gils.”

De waarde van de buit bedraagt duizenden euro’s. “Een kostuum van Van Gils kost al snel 499 euro en de vestjes van Michael Kors staan geprijsd aan 300 euro. Dan kom je al snel aan een groot bedrag”, vervolgt Kathleen. “Ik ben nog altijd bezig met het opmaken van een inventaris van de gestolen spullen maar eenvoudig is dat allemaal niet.”

De inkomdeur werd intussen afgesloten en gebarricadeerd met houten panelen. De winkel is open maar de toegang werd tijdelijk verplaatst naar de zijkant van het gebouw.

Het is niet de eerste keer dat Ekskluzief af te rekenen krijgt met inbrekers. “Zes maanden geleden hebben gangsters ook al geprobeerd om in te breken. Toen zijn ze de winkel niet binnengeraakt. Nu helaas wel.”