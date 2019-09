Hopoogstfeest in Molenkouter WDS

18 september 2019

16u10 0 Opwijk De Vrienden van de Hop organiseren zondag een Hopoogstfeest in de Molenkouter.

De festiviteiten hebben plaats op en rond het gemeentelijk hopveld. Bezoekers kunnen er samen hop plukken en ontvangen in ruil dan een fles (H)Opwijk Blond na het plukken. Met de nieuwe oogst wordt een week later een nieuw bier gebrouwen. Wie langs komt, kan ook proeven van een lekker streekbiertje. Op het podium is er muziek van The Real Music Band. Sportievelingen kunnen er die dag ook terecht voor fietstocht of een wandeling.

Het hopveld in de Molenkouter is bereikbaar via de ingang ter hoogte van de Steenweg op Vilvoorde 40 (net naast het voetbalterrein van De Sjoeters).