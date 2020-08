Hof Ten Hemelrijk doet mee aan actie ‘Red Alert’ Wim De Smet

27 augustus 2020

14u50 0 Opwijk Het gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk doet mee aan de actie ‘Red Alert’ en vraagt zo extra aandacht voor de problemen in de cultuursector.

Morgen, vrijdag, gaan de lichten van de cultuurhuizen over heel het land in het rood van 21 tot 23.55 uur. Volgens de initiatiefnemers is het vijf voor twaalf voor de cultuur- en evenementensector.

De gemeente Opwijk en het Hof Ten Hemelrijk doen nemen aan de actie deel omwille van de jobs die op de helling staan, maar even goed om steun te betuigen aan de artiesten waarmee ze vaak samenwerken. Door de coronacrisis zitten duizenden artiesten, freelancers en technici zonder werk.