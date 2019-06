Henri ‘Rieke’ Vermeir (74) is de 478ste schutterskoning Wim De Smet

09 juni 2019

16u30 2 Opwijk De Gildefeesten in Mazenzele hebben een nieuwe schutterskoning opgeleverd. De koningsschieting van vanmiddag duurde anderhalf uur en het was Rieke Vermeir (74) die de koningsvogel afschoot.

Dit weekend vinden in Mazenzele-centrum de traditionele Gildefeesten plaats. De Sint-Pietersgilde is 478 jaar oud en de Gildefeesten zijn doorheen de jaren uitgegroeid tot een authentiek volksfeest.

Op zaterdagavond vond er al de rondgang plaats door Gildeherauten, Vaandrig, Koning, Deken, Hoofdman en bestuursleden.

Maar zondag is de belangrijkste dag met de hoogmis en de vrije rondgang. Tijdens die rondgang stappen de Gildeleden bij de plaatselijke herbergiers binnen en betalen ze hun bijdrage van 30 euro voor de koningsschieting, de maandagschieting, de pijlenrapers en de vrije rondgang.

De feitelijke koningsschieting begon om 14.15 en om 15.45 uur al, na drie rondes, bleek het Rieke Vermeir te zijn die de hoofdvogel afschoot. Hij versloeg in een spannende wedstrijd Pierre De Ruysscher die lang gelijke tred hield.

Voor Rieke, afkomstig uit Mollem maar woonachtig in Mazenzele, is het de eerste keer dat hij zich tot koning kroonde. “Al sinds 1991 doe ik mee aan de koningsschieting”, vertelt de man. “En ieder jaar hoopte ik te winnen. Nu is het eindelijk zo ver.”