Hele dorpscentrum wordt zone 30 Wim De Smet

17 juni 2020

16u40 2 Opwijk De gemeente Opwijk maakt van het volledige dorpscentrum een zone 30.

Vorige week raakte al bekend dat drie straten in het centrum zone 30 worden, maar nu geldt die maatregel voor alle straten binnenin de ring van het Heiveld, de Ringlaan , de Sint-Paulusbaan, Nanovestraat en Karenveldstraat.

De bestaande zone 30-schoolomgevingen in de Schoolstraat, ter hoogte van de Leertrommel en ’t Schoolhuis, evenals de bestaande zone 30 in de Oude Pastoriedreef, Millenniumstraat en Konkelgoed worden opgenomen in het globale zone 30-plan.