Groen-raadslid hekelt afstaan zitpenning: “Geen aalmoes geven maar armoede oplossen” WDS

22 oktober 2019

12u25 1 Opwijk Oppositieraadslid Bert De Wel (Groen) vindt het niet voldoende dat de gemeenteraadsleden en schepenen een zitpenning afstaan om arme inwoners aan een maaltijd te helpen.

Het college van burgemeester en schepenen in Opwijk deed vorige week een oproep naar alle raadsleden om ook een deel van hun zitpenning af te staan voor een actie van het Sociaal Huis. Met het ingezamelde geld zou het Sociaal Huis een maaltijd schenkt aan mensen die het moeilijk hebben om rond te komen. Maar bij Groen veroorzaakt het initiatief een ‘wrang gevoel’, zo luidt het. “Wij vinden het onaanvaardbaar dat in het rijke Vlaanderen en Opwijk er sowieso nog mensen zijn die onvoldoende inkomen hebben om te voldoen in hun basisbehoeften en daarom een beroep moeten doen op voedselhulp en gratis maaltijden”, meldt Bert De Wel. “Het zijn net de partijen van de meerderheid, in Opwijk dus N-VA en Open VLD, die verantwoordelijk zijn voor de toegenomen armoede in Vlaanderen. Denk maar aan de stijgende energieprijzen voor de allerarmsten, de achterstand in het voorzien van sociale woningen of het afbouwen van het kindergeld. Mijn partij wil dat de meerderheid de armoede structureel aanpakt, zowel in Opwijk als op Vlaamse en federaal niveau. Dat kan door bijvoorbeeld te zorgen voor meer duurzame en betaalbare woningen voor kansengroepen.”

