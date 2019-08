Gezocht: straffe verhalen en foto’s van Opwijkse cafés WDS

15 augustus 2019

11u35 0 Opwijk Het Opwijks Gemeentearchief is op zoek naar straffe verhalen en oude foto’s van het Opwijkse caféleven.

De zoektocht is de voorbereiding op Erfgoeddag 2020 dat ‘nacht’ als thema heeft. De initiatiefnemers willen te weten komen welke cafeetjes vroeger echte trekpleisters waren. Wat is er intussen gebeurd met de verdwenen cafés? Waar was de jeugd welkom of waar werd duchtig gekaart?

Naast foto’s en verhalen zijn ook gebruiksvoorwerpen, tekeningen en andere documenten welkom. Wie nuttige info heeft kan een mail sturen naar archief@opwijk.be. Het gemeentelijk archief bevindt zich in De Loods, Doortstraat 2 in Opwijk.