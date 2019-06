Gemeente schenkt AED-toestel aan Rode Kruis (en alle verenigingen kunnen dat gebruiken) WDS

06 juni 2019

16u00 2 Opwijk Het gemeentebestuur van Opwijk schonk zopas een AED-toestel of defibrillator aan het Rode Kruis.

Het AED-toestel kan in de toekomst gebruikt worden door Opwijkse verenigingen die een evenement organiseren. “Opwijk is een hartveilige gemeente en investeert daarom in de opleidingen van de lokale afdeling van het Rode Kruis”, meldt schepen van Welzijnsbeleid Wouter Van Driessche. “Drie tot vier keer per jaar kunnen onze inwoners gratis leren reanimeren. Dit houdt onder andere in: hartmassage, beademing en gebruik van een AED -toestel.”

De volgende opleiding vindt plaats op dinsdag 11 juni van 19.30 tot 21.30 uur in de gemeentelijke feestzaal De Kersenpit in Mazenzele.”Een hulppost van het Rode Kruis op een evenement is een absolute meerwaarde”, meent Van Driessche. Er kan immers plots iets gebeuren waardoor iemand verzorging nodig heeft. Op die hulpposten is een AED-toestel aanwezig.”