Gemeente organiseert infoavond over verkeersveiligheid jonge fietsers WDS

05 september 2019

10u55 0 Opwijk De gemeente Opwijk organiseert op 23 september een gratis infoavond over verkeersveiligheid voor jonge fietsers onder de noemer ‘Fiets ze veilig!’.

De infoavond richt zich op ouders die hun kinderen met de fiets naar school of op straat laten rijden. Zijn we als ouder niet een beetje bang voor de verkeersdrukte? En welke verkeersregels fluister je je kind best nog eens in? Een antwoord op die vragen, wordt gegeven door specialisten. De infoavond heeft plaats op 23 september om 19.30 uur in zaal Bakhuis van het gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk.