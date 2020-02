Gemeente dagvaardt boze inwoner: “Onbeschofte taal en stalking, dat pikken we niet meer” Wim De Smet

21 februari 2020

13u30 2 Opwijk De gemeente Opwijk dagvaardt een ontevreden inwoner voor laster en eerroof. Jan Van Gucht (59) stuurde de voorbije jaren haast wekelijks ongezouten en boze mails met beschuldigingen naar het gemeentehuis. “Stalking”, zegt de burgemeester. Van Gucht repliceert: “Ik ben de enige die blijkbaar nog kritiek durft geven.”

Het gemeentebestuur van Opwijk is de stroom aan mails van inwoner Jan Van Gucht kotsbeu. Van Gucht profileert zich als wakkere en kritische inwoner en schuwt in zijn schrijfsels de grove en harde woorden niet. Zo noemt hij de politici ‘luie, arrogante, wereldvreemde werknemers die wij per ongeluk te veel macht hebben gegeven’. Burgemeester Beerens (Open VLD) omschrijft hij als ‘Beertje Berenpoot’ en schepen De Coninck (N-VA) doet hem dan weer iets te veel aan Greta Thunberg denken. En de naam Opwijk wordt consequent gewijzigd in ‘Opzijk’. Van Gucht meent ook dat de lokale politici aan vriendjespolitiek doen en komt ook met tal van beschuldigingen op de proppen.

Zakkenvullers

De burgemeester vindt de brutale en onbeleefde toon ongehoord. “Het gaat ons niet om de kritiek, want daar kunnen we best mee leven, maar wel om de onbeschofte en schunnige taal die gehanteerd wordt”, zegt burgemeester Albert Beerens (Open VLD). “Wij worden met de regelmaat van een klok versleten voor zakkenvullers en profiteurs. Er worden verwijten en persoonlijke zaken naar ons hoofd geslingerd die echt niet door de beugel kunnen. Daarom willen we hem aanklagen voor stalking, laster en eerroof. Want dit duurt intussen al enkele jaren.”

Wij hebben echt geen probleem met mensen die een afwijkende mening hebben of die niet akkoord gaan met beslissingen die wij nemen, maar de onbeschofte manier waarop we hier worden aangesproken en uitgemaakt, dat pikken we niet meer. Zelfs bij het overlijden van mijn broer kreeg ik een mail met een smerige opmerking. Dat kunnen we niet meer aanvaarden. Een collega-schepen heeft hem al uitgenodigd om alles eens uit te praten, maar mijnheer heeft zijn kat gestuurd Burgemeester Beerens (Open VLD)

“Wij hebben echt geen probleem met mensen die een afwijkende mening hebben of die niet akkoord gaan met beslissingen die wij nemen”, vervolgt Beerens. “Meer zelfs, wij bundelen alle klachten en leggen ze ieder jaar voor aan de gemeenteraad. Maar de onbeschofte manier waarop we hier worden aangesproken en uitgemaakt, dat pikken we niet meer. Zelfs bij het overlijden van mijn broer kreeg ik een mail met een smerige opmerking. Dat kunnen we niet meer aanvaarden. Een collega-schepen heeft hem al uitgenodigd om alles eens uit te praten, maar mijnheer heeft zijn kat gestuurd.”

Twee mails per week

Jan Van Gucht zelf is zich van geen kwaad bewust. Hij erkent dat hij ongeveer twee boze mails per week stuurt naar het college. Van een mogelijke rattenplaag tot het omhakken van een boom, van fout geplaatste verkiezingsborden tot een probleem met hangjongeren… Noem het op en Jan Van Gucht heeft er zijn eigen, vaak harde, mening over. “Blijkbaar moet ik mijn mond houden en mag ik geen eigen mening meer hebben”, reageert hij. “Als geboren en getogen Opwijknaar heb ik de voorbije jaren alles zien verloederen. En als ik wantoestanden opmerk, dan word ik boos en meld ik dat aan de gemeente.”

Volgens Van Gucht wil de gemeente hem met de dagvaarding alleen maar schrik aanjagen. “Maar dat zal niet lukken”, vertelt hij. “Ik geef mijn mening over de werking van de politici in hun ambt. Beschuldigingen van vriendjespolitiek zijn niet helemaal uit de lucht gegrepen. Vaak worden mijn beledigingen ook niet weerlegd.”

De burgemeester en het schepencollege zijn vastberaden. “Als de onbeschofte mails niet stoppen, dan wordt hij gedagvaard voor laster en eerroof. We hoeven dit alles niet te slikken.”