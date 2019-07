Geen zin om een werkmachine aan te kopen? Ontleen het dan bij gereedschapsbibliotheek De Werkbank Tom Vierendeels

14u02 0 Opwijk Dringend nood aan een werktuig maar geen zin om het aan te kopen omdat je het maar kort nodig hebt? Dan kan je terecht bij gereedschapsbibliotheek De Werkbank in Opwijk. De organisatie mocht onlangs haar honderdste lid verwelkomen.

Het meest uitgeleend sinds oktober 2018: de industriële stofzuiger, een kettingzaag en een elektrische snoeischaar. “Het concept is te vergelijken met dat van een traditionele bibliotheek”, zegt de initiatiefnemers. “Je betaalt een keer per jaar veertig euro en in ruil mag je ongelimiteerd toestellen uit ons assortiment ontlenen. De mosterd haalden we bij Tournevie, een gelijkaardig initiatief uit Brussel. Doe-het-zelvers, klussers tot verbouwers zijn welkom en sinds kort ook tuinliefhebbers.” Dat laatste komt door een subsidie die De Werkbank mocht ontvangen van het Fonds Duurzame Materialen. Hierdoor kon het aanbod uitgebreid worden naar toestellen om in de tuin te werken. De Werkbank is ook aangesloten bij Repair & Share, de koepel van uitleendiensten in Vlaanderen.

Toestellen moeten online via de website gereserveerd worden. Vervolgens kunnen ze elke dinsdag afgehaald worden op de uitleenlocatie Neerveldstraat 224. “Bedoeling is vooral op particulieren en verenigingen toegang te geven tot een kwalitatief aanbod aan toestellen”, gaat het verder. “Die worden vaak te beperkt gebruikt en zijn daarom vaak een dure aankoop. Tegelijk gaat het de aankoop van goedkope wegwerptoestellen tegen. Wie alsnog een toestel dat hij ontleende zou willen aankopen verwijzen we telkens door naar lokale handelaars die dit aanbieden.”

De gereedschapsbibliotheek ging eind oktober van vorig jaar van start na een succesvolle crowdfunding. “Dankzij verschillende gulle Opwijkenaren konden we een startkapitaal van 5.500 bij elkaar verzamelen”, klinkt het. “Sindsdien werden al 220 uitleningen geregistreerd, mochten we onlangs ons honderdste lid verwelkomen en helpen een vijftiental vrijwilligers de boel draaiende te houden. Leden hebben keuze uit bijna vijftig toestellen.”

In Brussel bestond het al en Opwijk is dus geen uniek initiatief. Ook in Kortrijk, Mechelen, Leuven, Lier en Hasselt is het aanwezig. “Maar dat zijn allemaal steden en op gemeenteniveau zijn wij wel een unicum”, klinkt het. “We bewijzen dus dat dergelijke initiatieven ook kans op slagen hebben in kleinere gemeenten.”

De komende maanden willen de vrijwilligers van De Werkbank hun ledenbestand verder uitbreiden en willen ze ook graag nog meer samenwerken met verenigingen. “Ons concept mochten we al uit de doeken doen bij de Opwijkse afdeling van Femma”, besluiten de initiatiefnemers. “Dit najaar mogen we ook seniorenvereniging NEOS ontvangen en we zullen meewerken aan een workshop bijenhotels maken van VELT. Intussen vroegen Ternat en Oostende ons ook al op bezoek om het initiatief uit de doeken te doen.”