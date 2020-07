Geen kermis in Mazenzele en mondmasker ook verplicht in horeca: zo bindt Opwijk strijd aan tegen corona Wim De Smet

22 juli 2020

13u10 0 Opwijk De gemeente Opwijk neemt vijf maatregelen om de corona-opstoot tegen te gaan. Zo wordt onder meer de jaarlijkse kermis in Mazenzele afgeblazen.

Het college van burgemeester en schepenen in Opwijk kwam vanmorgen samen in spoedconclaaf om de corona-epidemie aan te pakken. Opwijk telde de voorbije week tien nieuwe besmettingen, of omgerekend 69 gevallen per 100.000 inwoners. Vanaf twintig gevallen per 100.000 inwoners wordt de alarmdrempel bereikt. Opwijk zit vandaag dus al ver boven die drempel en scoort zowat het slechtst van de hele provincie Vlaams-Brabant.

Hetzelfde gezin

“Maatregelen drongen zich dan ook op”, meldt burgemeester Albert Beerens (Open Vld). “Van de tien nieuwe besmettingen zijn er blijkbaar vijf mensen van hetzelfde gezin. Daardoor lijkt ons cijfer ook plots veel zwaarder. De COVID-patiënten zitten intussen wel in quarantaine.”

Opwijk neemt nu vijf extra veiligheidsmaatregelen, te beginnen met het afblazen van de jaarlijkse kermis in Mazenzele. “We annuleren de kermis, omdat het net dit soort evenementen zijn waar extra besmettingen gebeuren”, zegt Beerens. “Mensen komen samen op terrasjes, kinderen leven zich uit op de paardenmolen. Zo’n kermis is ook een ontmoetingsplaats tussen veel mensen en dan stellen we vast dat de afstandsregel van anderhalve meter zelden worden nageleefd.”

Mondmasker

Tegelijk is het nu ook verplicht om een mondmasker te dragen in het gemeentehuis, zowel voor het personeel als de bezoekers. Dat mondmasker wordt ook verplicht bij een bezoek aan een horecazaak. “Zowel in de horeca als de zomerbars willen we dat mensen een mondmasker dragen als ze de zaak betreden of als ze naar het toilet gaan”, vervolgt de burgemeester. “Horecabezoekers die zich neerzetten aan een tafeltje, hoeven uiteraard geen mondmasker te dragen, maar alle verplaatsingen binnen de horecazaak moeten wél met mondmasker gebeuren.”

Daarnaast wordt het dragen van een mondmasker ook verplicht op de wekelijkse vrijdagmarkt en op de rommelmarkten die de komende maanden staan gepland.

Tenslotte wordt ook de politie ingeschakeld om extra controles uit te voeren. “De nieuwe maatregelen zullen door de politiemensen streng worden gecontroleerd”, vervolgt Beerens. “We wachten nu de nationale veiligheidsraad van morgen af. Komende maandag zitten we met het schepencollege opnieuw samen om de maatregelen te evalueren en mogelijk bijkomende maatregelen in te voeren.”