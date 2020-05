Geen corona in rustoord De Oase: bewoners en personeel testen negatief



Wim De Smet

06 mei 2020

10u00 0 Opwijk Zowel het personeel als de 83 bewoners van het woonzorgcentrum De Oase in Opwijk hebben negatief getest op corona.

De directie van de overkoepelende organisatie Opcura liet zaterdag alle bewoners testen, nadat maandag 27 april ook al het personeel onder de loep werd genomen. “Uiteraard zijn we heel tevreden dat niemand positief testte”, meldt directeur Geert Geeroms. “De inspanningen die we vroegen van de bewoners, de familieleden en het personeel hebben hun vruchten afgeworpen. Maar de testen zijn ook maar een momentopname. We moeten ook de komende weken nog de nodige voorzorgsmaatregelen aanhouden.”

Om toch voorbereid te zijn op mogelijk besmettingen, heeft men in het woonzorgcentrum een aparte ruimte vrijgehouden om patiënten op te vangen. “Mocht een bewoner besmet raken, zal die overgebracht worden naar het leegstaande dagverzorgingscentrum”, zegt de directeur. “Een aparte zorgploeg zal dan de verzorging van deze mensen op zich nemen. Maar door de goede testresultaten hopen we dat deze covid-afdeling niet operationeel moet worden.”