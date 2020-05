Fotograaf Geert Joostens maakt portretten vanuit zijn eigen kot



Wim De Smet

04 mei 2020

17u10 0 Opwijk Fotograaf Geert Joostens uit Opwijk maakte sinds de start van de lockdown zo’n 75 portretten van mensen die voorbij zijn woning kwamen gewandeld. Wie gefotografeerd werd, krijgt de foto gratis toegestuurd.

De voorbije weken werd iedereen verplicht om in eigen kot door te brengen, en daar maakte de technisch werkloze fotograaf Geert Joostens dankbaar gebruik om voorbijgangers te portretteren. In tegenstelling tot veel andere fotografen die zelf op pad gingen om mensen vanachter hun raam in beeld te brengen, wachtte hij gewoon de passanten voor zijn woning af. Joostens neemt ook al enkele jaren deel aan de expo Kunst In Lege Huizen. “Dit jaar riepen de organisatoren op om een kunstwerk voor het raam te zetten”, zegt Joostens. “Ik pakte het anders aan en maakte een reeks portretten van passanten, letterlijk onder de kerktoren van Opwijk.”

Elke zaterdag en zondag vatte Geert post achter zijn raam. “Geen grote show met flitsers en andere toestanden, maar gewoon een wit doek op het trottoir en daglicht, zon en schaduw”, vertelt hij. “Dit was pure fotografie om gewone mensen in deze bijzondere tijd in beeld te brengen.”

Het idee sloeg duidelijk aan want intussen maakte hij al meer dan 75 portretten. “Jong en oud kwamen voorbij”, luidt het. “En dat geeft een heel divers beeld. Eén ding hadden alle geportretteerden gemeen: de angst om besmet te raken.”

Iedereen die gefotografeerd werd, krijgt de foto gratis opgestuurd via mail.