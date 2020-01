Foodtruck ‘Pizza della Casa’ wint Nederlandse Horeca Prijzen: “Wat een mooie beloning” WDS

26 januari 2020

10u30 0 Opwijk De foodtruck Pizza della Casa van Johan Kumps (44) en Ingrid Van Biesen (45) uit Opwijk won zopas de gouden plak in de ‘Nederlandse Horeca Prijzen’ voor beste foodtruck van 2019.

Het verhaal van de lekkere pizza’s van Johan en Ingrid ging vijf jaar geleden van start. “Bij de heraanleg van ons terras lieten we ook een authentieke pizza-oven bouwen”, vertelt Johan. “Op die manier zijn we zelf artisanale pizza’s beginnen maken. Eerst organiseerden we één afhaaldag per maand. Nadien kwamen we op het idee om een eigen foodtruck te beginnen.”

“Sindsdien worden we steeds vaker gevraagd voor feestjes of verjaardagen”, luidt het. “Omdat onze pizza’s heel lekker zijn, hebben onze klanten ons genomineerd voor de Nederlandse Horeca Prijzen. Er waren drie kandidaten uit Nederland en drie uit België. Wij hebben het uiteindelijk gehaald.”

“Een mooie beloning en heel tof om deze prijs te krijgen”, zegt Ingrid. “Wie onze pizza’s wil proeven kan terecht op evenementen in de regio. Zo waren we present op de zeepkistenrace in Opwijk. Maar meestal komen we in actie tijdens privé- of bedrijfsfeestjes.”