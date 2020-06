Fietsersbond plaatst waarschuwingsborden aan kruispunt N47/Leirekensroute: “Als de overheid het niet doet, doen we het zelf” Wim De Smet

03 juni 2020

13u15 2 Opwijk Vrijwilligers van Fietsersbond Opwijk plaatsten extra signalisatie aan het kruispunt van Leirekensroute en de Steenweg op Dendermonde (N47). De ingreep moet de veiligheid van de fietsers verhogen.

Op 1 mei kwam op het kruispunt een 16-jarige fietser om het leven bij een aanrijding. “We willen dergelijke ongevallen in de toekomst voorkomen”, zegt Vincent Vasseur van Fietsersbond Opwijk. “Daarom hebben we meteen na het ongeval contact opgenomen met de bevoegde wegbeheerders om deze gevaarlijke situatie snel aan te pakken. Achter de schermen wordt er overlegd over de maatregelen voor een veiligere inrichting van de oversteekplaats, maar op het terrein is er een maand na datum nog niets veranderd. Daarom hebben we zelf waarschuwingsborden geplaatst. Hopelijk kan deze tijdelijke ingreep snel worden vervangen door een definitieve oplossing.”