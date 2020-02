Feestje ontsierd door knokpartij: werkstraf gevorderd voor (vermeende?) vechtersbaas Wouter Hertogs

19 februari 2020

18u42 0 Opwijk Een man uit Affligem riskeert een werkstraf voor een uit de hand gelopen feestje in Opwijk. Bij een vechtpartij verwondde de man 3 andere feestgangers. Zelf stelt hij eerst aangevallen te zijn.

Zoals zo vaak bij dergelijke dossiers lopen de versies van enerzijds de slachtoffers en anderzijds de beklaagde ver uit elkaar. “Ik was daar met enkele vrienden. Toen ik iets wilde bestellen om te drinken beet men mij toe dat we daar niet thuis hoorden”, vertelde hij zijn versie tegen de rechter, “ik kreeg een duw en een slag en een vechtpartij brak uit. Daarna werd ik buitengezet. Twee vrienden van mij waren daar aan het roken maar toen ik met hen praatte kreeg ik plots nog een stevige trap in de rug.”

De slachtoffers, ondersteund door getuigen, hadden een heel ander verhaal. Volgens hen misdroeg de beklaagde zich en gaf hij een andere feestganger vanuit het niets enkele slagen. Ook twee vrouwen die de gemoederen wilden bedaren deelden in de klappen. “Bovendien hadden zij -in tegenstelling tot de beklaagde- medische attesten van hun verwondingen. Samen met de verklaringen van getuigen lijkt het ons duidelijk dat hij de enige schuldige is in dit verhaal.

Volgens zijn advocaat Sven De Kerpel werd het onderzoek eenzijdig gevoerd; “Een vriend van mijn cliënt die aanwezig was werd bijvoorbeeld niet verhoord. Ik vraag de rechtbank dan ook deze man op te roepen als getuige, om zo klaarheid te scheppen in dit dossier en voor wat evenwicht te zorgen. Uitspraak op 18 maart.