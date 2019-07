Eeksken viert kermis met wandeling en lokale parodie op ‘De Drie Wijzen’ WDS

15 juli 2019

14u25 5 Opwijk Op vrijdag 19 en zaterdag 20 juli heeft de tweede editie van Eekskenkermis plaats, op de parking tegenover tuincentrum Lissens.

De jaarlijkse kermis werd vorig jaar heropgestart en was heel succesvol. Dit jaar starten de organisatoren op vrijdagavond 19 juli met een plaatselijke versie van de quiz ‘De Drie Wijzen’. De presentatie gebeurt door Joeri Van Mulders en de drie wijzen zijn Tim Hellinckx, Steven Van der Plas en Pieter Vermeiren (alias Chewie).

Op zaterdag is er een ‘geburenontbijt’ (tussen 8 en 11 uur), gevolgd door een wandeling (11 uur) onder leiding van Hugo Lissens, auteur van het boek ‘Het Eeksken’. Diezelfde dag staat er ook nog een fietszoektocht, een muzikale bingo en een line-dance-demonstratie op het programma. Vanaf 17 uur is er Vinyl on Wheels.

De kleinsten kunnen op het feestterrein terecht voor springkastelen en ballonnen blazen.