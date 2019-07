Eddy Hillaert (67) is nieuwe dorpsdichter van Opwijk Wim De Smet

12 juli 2019

16u05 5 Opwijk Opwijk heeft een nieuwe dorpsdichter: Eddy Hillaert (67) uit de Droeshoutstraat volgt Lieve Maes op die de voorbije twee jaar als dorpsdichter optrad.

De naam van Eddy Hillaert werd tijdens de recente 11 juli-viering bekendgemaakt. De nieuwe dorpsdichter pakte meteen uit met een ‘ode aan de hop’, de teelt die ook in Opwijk ooit honderden gezinnen liet overleven.

De Opwijkse dorpsdichter fungeert als een soort ambassadeur voor zijn gemeente. “Wij vragen bij speciale gelegenheden aan de dorpsdichter om een stukje proza te brengen”, vertelt Cultuurschepen Jan Couck (N-VA). “Onder andere met Nieuwjaar en 11 november vragen we de dorpsdichter om in actie te treden. We willen de mensen er zo toe aanzetten om eens wat poëzie en proza te lezen.”

Eddy Hillaert is, na Jos Tilley, Cindy Hermans, Pascale Put en Lieven Maes intussen de vijfde dorpsdichter van Opwijk. De functie is onbezoldigd.

