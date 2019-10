Duizendpootrakkers vragen aandacht voor verkeersveiligheid met grote krijttekening Wim De Smet

25 oktober 2019

09u15 2 Opwijk De leerlingen van de lagere school De Duizendpootrakkers in Opwijk maakten van het saaie asfalt voor hun school een kleurrijk stoepkrijttapijt. Ze vragen zo meer aandacht voor verkeersveiligheid.

De actie is een initiatief van de oudervereniging van De Duizendpootrakkers. “We vonden het als oudervereniging nodig aandacht te trekken op dit druk verkeersknooppunt”, zegt Wim Depypere van de oudervereniging. “We zien steeds vaker dat de verkeersstress doorgetrokken wordt binnen de schoolomgeving en zelfs tot op de parking vlakbij de basisschool. Voor ons een signaal om samen met het schoolteam een ludieke actie op te zetten. Het resultaat is een kleurrijke stoepkrijttekening waarmee we aan iedereen willen duidelijk maken: dit is een bruisende schoolomgeving, een aangepaste rijstijl is nodig.”

Er werden aan de tekening ook lichtblauwe wolkjes toegevoegd om de bestuurders op te roepen de motor uit te zetten terwijl ze wachten om zo de kinderen hun longen te beschermen. “Binnen onze school maken we onze kinderen uiteraard heel bewust van het belang van veilig gedrag in het verkeer”, zegt directeur Jo De Wolf. “Een fluo hesje en helm voor de fietsers onder ons, dat vinden zij vanzelfsprekend. Recente incidenten aan onze schoolpoort tonen aan dat actie effectief nodig is. Ik ben dan ook heel blij dat de oudervereniging het voortouw neemt.”

“Jammer genoeg volstaat een ludieke actie niet en zijn er structurele maatregelen nodig om de huidige onveilige situatie te veranderen”, vervolgt de directeur. “We doen daarom een warme oproep naar het gemeentebestuur om de gepaste maatregelen te nemen. We denken dan bijvoorbeeld aan een betere signalisatie door de plaatsing van Octopuspalen of aan de plaatsing van een verkeersremmer op de parking.”