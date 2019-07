Dries Van Langenhove ziet oud gemeentehuis door vingers glippen: bedrijf biedt met 370.000 euro meer dan parlementslid Wim De Smet

10 juli 2019

16u05 8 Opwijk Het voormalige gemeentehuis van Mazenzele heeft na jaren leegstand een nieuwe eigenaar. Zaakvoerder Johan Van der Stappen van het bedrijf Cooltech telde 370.000 euro neer voor het bekende pand. Opmerkelijk: ook kersvers parlementslid Dries Van Langenhove deed een bod maar hij greep er dus naast.

Het leegstaande gemeentehuis van Mazenzele, met achteraan de Sint-Pieterszaal, staat al sinds 2015 te verkommeren. Het gebouw bevindt zich langs de Steenweg (N47) en bood tot over enkele jaren nog onderdak aan de lokale bibliotheek. Het werd vervolgens te koop aangeboden door het gemeentebestuur. Met de opbrengst van de verkoop zou de gemeente een groot stuk van de factuur voor de bouw van een nieuwe feestzaal financieren. Die feestzaal staat er intussen al, maar op de verkoop van het gemeentehuis was het meer dan vier jaar wachten.

Bouwkavels

De oorspronkelijke vraagprijs van 500.000 euro lag blijkbaar voor elke geïnteresseerde koper te hoog. Daarom besliste de gemeente begin dit jaar om de prijs te verlagen van 500.000 naar 400.000 euro. “We vroegen eerst 500.000 euro maar toen gingen we er van uit dat er vijf bouwkavels in dit domein zaten”, zegt schepen voor Patrimonium Jan Couck (N-VA). “Toen Stedenbouw ons meedeelde dat het slechts om drie gesloten bouwpercelen ging, hebben we de prijs laten zakken tot 400.000 euro.”

Het bod van Dries Van Langenhove lag iets lager dan dat van Johan Van der Stappen. En voor mensen iets anders gaan denken: de toewijzing is in alle ernst gebeurd Jan Couck

Toch bleek ook die verlaagde prijs nog te hoog om een koper te vinden. “We hebben het gebouw eerst via een promotor proberen te verkopen”, vervolgt Couck. “Toen dat niet lukte hebben we uiteindelijk een oproep gelanceerd waarbij iedereen een bod kon doen. Het hoogste bod, 370.000 euro, heeft het uiteindelijk gehaald.”

Toonzaal

Het voormalige gemeentehuis zal door de nieuwe eigenaar worden ingericht als bedrijfsruimte. Cooltech is gespecialiseerd in het plaatsen van warmtepompen en airconditioning. “De nieuwe eigenaar is iemand die opgegroeid is in Mazenzele. Een deel van het gelijkvloers zal als toonzaal gebruikt worden, de rest als opslagruimte. Op de bovenverdieping wordt een appartement ingericht.”

Bij de bieders bevond zich ook Dries Van Langenhove. “Maar zijn bod lag iets lager dan dat van Johan Van der Stappen”, vervolgt Couck. “De toewijzing is alleszins in alle ernst gebeurd, vooraleer mensen iets anders zouden denken.”

Privé

Van Langenhove zelf wil geen commentaar kwijt over het bod dat hij uitbracht of over wat hij precies met het pand van plan was. “Dat behoort tot de privé-sfeer”, laat hij weten.

Het voormalige gemeentehuis stond ooit op de lijst van waardevolle monumenten van de provincie. Het werd uiteindelijk van die lijst geschrapt omdat er renovatiewerken werden uitgevoerd die niet in overeenstemming waren met de officiële voorschriften.