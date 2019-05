Exclusief voor abonnees Dries Van Langenhove (Vlaams Belang): “Ik heb al meer afval geruimd dan Anuna en Calvo samen” Lijsttrekker voor de Kamer trekt ten strijde tegen het establishment Wim De Smet & Noël Slangen

24 mei 2019

06u00 1 Opwijk Opgejaagd door een ophefmakende Pano-reportage, maar aangemoedigd door een leger jonge aanhangers stapt Schild & Vrienden-voorman Dries Van Langenhove (26) de politieke arena in. Van Langenhove zit niet verlegen om een ongezouten mening of uitspraak. “Ik zeg de dingen hoe ze zijn, wars van taboes. En nee, ik ga mijn stijl niet aanpassen.”

Uit de talrijke schooldebatten van de voorbije weken blijkt dat een groep jonge mensen wel oor heeft naar het verhaal van Dries Van Langenhove. “De situatie waarin onze jeugd zich nu bevindt, is dan ook niet rechtvaardig”, zegt hij. “Wij zitten opgezadeld met een vervuild leefmilieu, een gigantische staatsschuld en daarbovenop een onoplosbaar massamigratievraagstuk. De politiek heeft altijd maar gedacht dat de volgende generatie het wel zal oplossen. Wel kijk, ik bén de volgende generatie. Wij zijn de laatste generatie die de problemen kan oplossen vooraleer ze helemaal onoplosbaar zijn. Ik heb altijd de stem vertolkt van de stille meerderheid. Net daarom vond ik het noodzakelijk om de stap naar het parlement te zetten.”

Was vroeger dan alles zo veel beter?

“Ik ben ervan overtuigd dat de sociale cohesie vroeger groter was. Die hechte familiewaarden werden de voorbije decennia vernietigd. De staat heeft de familie vervangen als sociaal instituut en dat is een slechte evolutie. Op dat vlak was het vroeger wel beter.”

U bent kandidaat voor Vlaams Belang, maar volwaardig lidmaatschap is niet aan de orde. Waarom niet?

“Ik sta nogal op mijn onafhankelijkheid, daarom heb ik nooit overwogen om me een lidkaart aan te schaffen. In Schild & Vrienden zitten overigens ook jongeren die actief zijn bij N-VA, CD&V en Open Vld. Een lidkaart zou mijn positie als woordvoerder en oprichter in het gedrang brengen.”

N-VA is ons na die Pano-reportage meteen beginnen afschieten terwijl uiteindelijk bleek dat de publieke opinie helemaal niet zo negatief stond tegenover ons. Het was een communicatieblunder van N-VA, een paniekreactie zeg maar Dries Van Langenhove

Waarom geen kandidaat bij N-VA? Schild & Vrienden verzorgde toch al de beveiliging van Theo Francken tijdens zijn toespraken?

