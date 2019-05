Dries Van Langenhove (VB) brengt stem uit: “Dit is een strijd van David tegen Goliath, maar ik voel dat we een goed resultaat gaan neerzetten” WDS

26 mei 2019

10u30 5 Opwijk Vlaams Belang-lijsttrekker Dries Van Langenhove (26) arriveerde vanmorgen, iets na 9 uur, aan de sporthal in Opwijk om zijn stem uit te brengen. “Dit is een strijd van David tegen Goliath.”

Van Langenhove, in blauw maatpak en met zijn bekende gele kousen, werd opgewacht door een legertje cameramensen. Dat het Vlaams Belang vandaag goed gaat scoren, daar is Van Langenhove zeker van. “Ik denk echt dat het goed zal zijn”, luidde het. “Het was een zware campagne en het was heel moeilijk om op te boksen tegen de grote budgetten en de grote middelen van de systeempartijen. Maar als ik het enthousiasme zie op straat en op sociale media, dan heb ik het gevoel dat we echt een goed resultaat gaan neerzetten.”

Van Langenhove gaat er van uit dat het cordon sanitaire niet lang meer zal standhouden. “Bart De Wever en zijn N-VA zeggen wel dat ze met ons niet willen samenwerken, maar dat zeiden ze vorig jaar ook van de sp.a en uiteindelijk heeft De Wever in Antwerpen een coalitie met hen gevormd. Als de Vlaming ons een stevig mandaat geeft, zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen en stappen we met rechte rug naar de onderhandelingstafel.”

Van Langenhove trekt vandaag naar Leuven en Brussel. “Ik ben zelfstandige en moet ook op zondag werken”, zegt hij. “Rond de middag moet ik in Leuven zijn voor een televisie-interview, nadien ga ik naar mijn kantoor in Brussel. ’s Avonds word ik in Londerzeel verwacht, waar we met Vlaams Belang samenkomen.”