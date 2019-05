Dries Van Langenhove krijgt felicitaties van zijn moeder: “Ik ben zo trots op mijn zoon” Wim De Smet

26 mei 2019

22u30 4 Opwijk Vlaams Belang is de grote overwinnaar van de verkiezingen en Ann September (54), de moeder van Dries Van Langenhove, was gisteren de eerste om haar zoon te feliciteren. “Wat men met Dries heeft gedaan, is heel erg. Wat hij nu gepresteerd heeft, is bovenaards.”

Heel onwennig, maar apetrots op haar zoon. Met dat gevoel stapte Ann September gisteren het verkiezingshoofdkwartier van Vlaams Belang in Londerzeel binnen. De radicaal-rechtse partij scoorde in Vlaams-Brabant minder goed dan in andere provincies, maar het stemmenaantal werd wel verdriedubbeld. En de figuur van Schild & Vrienden-stichter Dries Van Langenhove was daar niet vreemd aan. Nochtans lag Van Langenhove zwaar onder vuur. Zes maanden geleden bracht een Pano-reportage onthutsende beelden over de werking van Schild & Vrienden. Van Langenhove werd beschuldigd van racisme, maar hijzelf ontkende die aantijgingen met klem. “De Pano-reporter heeft Schild & Vrienden afgeschilderd als iets dat ze helemaal niet zijn”, zegt Ann September. “Nochtans is dat een mooi initiatief. Dat men dat wou kapotmaken, vond ik heel erg. Wij hebben een heel moeilijke periode achter de rug, maar we kregen ook veel steunbetuigingen.”

Altijd gesteund

Ann September heeft haar zoon Dries altijd gesteund, door dik en dun. “Ik heb drie kinderen en ik zie hen alle drie even graag”, vertelt ze. “Ik zou er alles, maar dan ook alles voor doen, op gelijk welk moment, wat ze me ook vragen. Dat zit in mijn natuur. Ik ben pas gelukkig als zij ook gelukkig zijn. Ik ben heel trots op Dries, maar dat ben ik evengoed op mijn twee andere kinderen.”

“Wat Dries gepresteerd heeft, is eigenlijk bovenaards”, vervolgt ze. “Hij is altijd in zijn eigen gelijk blijven geloven. Hij zei: ‘Moeke, ik sta recht mijn schoenen’. Dat is ook waar. Maar je moet het toch maar doen, voor iemand van 26 jaar. Ik vind het geweldig.”

Dat Vlaams Belang in onze provincie minder hoge scores haalt, is volgens de partij niet zo verwonderlijk. “Halle-Vilvoorde, en Vlaams-Brabant bij uitbreiding, krijgt al veel jaren af te rekenen met de uitbreiding en uitwijking vanuit Brussel”, zegt Klaas Slootmans, lijsttrekker voor het Vlaams parlement. “De bevolkingssamenstelling is hier helemaal anders. We zitten hier met veel anderstaligen en die stemmen niet voor het Vlaams Belang, dat weten we. Ondanks die situatie, hebben we het hier heel goed gedaan.”