Dorpscentrum en publieke plaatsen krijgen gratis wifi WDS

19 augustus 2019

13u15 0 Opwijk Het gemeentebestuur van Opwijk gaat gratis wifi installeren in het grootste deel van het dorpscentrum. Het project maakt deel van het WiFi4EU-netwerk. Opwijk is een van de vijftien Belgische gemeenten die daarvoor Europese subsidies krijgt.

“Het wifi-netwerk wordt in de toekomst in heel de Europese Unie geïnstalleerd”, weet schepen Jan Couck (N-VA). “Het is de bedoeling dat de mensen zich kunnen aanmelden met een vaste login die nadien in heel Europa te gebruiken is. Wie op reis gaat naar Barcelona of Madrid zal daar dus met diezelfde login online kunnen gaan. Het is een pilootproject en we zijn blij dat onze gemeente bij de gegadigden is.”

Het gemeentebestuur maakt voor de installatie van het netwerk 30.000 euro vrij maar de helft van dat bedrag krijgt het via subsidies terugbetaald. “We gaan beginnen met het aanbrengen van wifi in de gemeentelijke sporthal en de cafetaria”, vervolgt Couck. “Nadien volgen het gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk, de Borgt-site, de speeltuin, de atletiekpiste en ten slotte ook de Markt en de omgeving errond.”

“Het wifi-netwerk in de sporthal en het gemeenschapscentrum wordt dit najaar nog geïnstalleerd”, luidt het. “Binnen een termijn van twee jaar moeten ook de andere plaatsen aangesloten zijn op het netwerk.”