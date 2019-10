Dolle buschauffeur nu vervolgd voor drievoudige stalking WHW

10 oktober 2019

16u37 0 Opwijk Een 51-jarige man uit Opwijk riskeert 18 maanden cel met uitstel voor het belagen en bedreigen van twee ex-vriendinnen en zijn buurvrouw. Eerder kwam de man al in het nieuws vanwege zijn ‘rijkunsten’ als buschauffeur van een school voor kinderen met een beperking.

De man slaagde erin om tegelijkertijd twee vriendinnen te stalken. Eind januari 2018 had zijn toenmalige vriendin H. een punt gezet achter hun relatie. Hierop begon hij haar acht maanden lang te belagen. Hij belde en sms’te haar onophoudelijk en dook op aan haar woning. “Het was zijn grote liefde en hij had het zeer moeilijk met die breuk. Dat gaan we niet ontkennen”, gaf zijn advocaat toe. Ondanks - of misschien dankzij - dit grote liefdesverdriet knoopte hij op 18 februari 2018 een relatie aan met K., een jeugdvriendin van hem. Zij had anderhalve maand later al door dat de man niet het perfecte relatiemateriaal was en dumpte hem. Ook zij werd hierop belaagd, nota bene terwijl hij ook nog H. aan het stalken was. De man ging hier zeer ver in. Hij gooide vuilnis op de wagen en in de brievenbus van zijn slachtoffers en ook volledige maaltijden kwamen op hun oprit terecht. Zo gebeurde het dat de slachtoffers plots een ruime portie mosselen met friet voor hun deur zagen liggen. Ook bekladde hij de wagen van een van hen met ‘hoer’ en ‘slet’.

Ik weet van niets. Die misdrijven moeten het werk zijn van een dubbelganger die in Opwijk woont. Ik ben hem zelf ook al tegengekomen

Dubbelganger

Niet alleen met ex-partners had hij problemen, maar ook met zijn buurvrouw. Zestien jaar lang woonden ze probleemloos naast elkaar, tot hij haar plots begon te treiteren met knallende muziek en rookpluimen. Ook beet hij haar bedreigingen toe. Geconfronteerd met al deze klachten en met twee getuigen die hem vuilnis zagen dumpen bij de slachtoffers, beweerde hij van niets te weten. “Dat moet het werk zijn van een dubbelganger die in Opwijk woont. Ik ben hem zelf ook al tegengekomen”, vertelde hij bloedserieus tegen de politie. Ter zitting liet hij zich vertegenwoordigen door zijn advocaat, die de belaging tegenover het eerste slachtoffer wel toegaf, maar de andere betichtingen ook minimaliseerde. Naar de oorzaak van zijn vreemde gedrag is het volgens het parket niet lang zoeken. “Drankmisbruik”, aldus de procureur, “Meneer is ook al vier maal veroordeeld voor dronken rijden.” Daarom werd als probatievoorwaarde gevraagd om zich te laten begeleiden voor zijn alcoholproblemen.

Schumacher

Op de baan liet de man al eerder van zich horen. In het voorjaar van 2016 haalde hij de nationale media omdat hij elke dag een busje vol kinderen met een beperking in gevaar bracht door zijn rijstijl. De man, die van collega’s de bijnaam Schumacher had gekregen, reed voor de Sint-Franciscusschool in Eizeringen elke dag rond met de klas. Omdat hij zo gevaarlijk reed en lak had aan alle snelheids- en verkeersregels, kreeg het verhaal heel wat weerklank. Ook na zijn werkuren ging hij dus ook meermaals over de schreef. Zijn straf kent hij op 14 november.