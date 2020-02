Dief stuurt gestolen geld van carnavalsgroep terug: “We hadden het niet mogen doen. Sorry.” Wim De Smet

13 februari 2020

10u35 0 Opwijk De dief die zaterdagavond een deel van de opbrengst van de carnavalsverkiezing in Opwijk wist te bemachtigen, heeft de helft van zijn buit in een enveloppe teruggestuurd. “Toch blijven we zoeken naar de dader”, zegt voorzitter Kurt Spruyt van de organiserende vzw De Gatspoëters.

De prinsverkiezing van zaterdagavond in de Sint-Pauluszaal lokte meer dan 700 bezoekers. Een groot succes voor de carnavalsvereniging. Maar groot was de verbazing toen ’s avonds bleek dat een deel van de winst, een omslag met bijna 2.000 euro, spoorloos verdwenen was. Er werd een oproep gelanceerd om de dief op te sporen. Enkele middenstanders sprongen spontaan in de bres om de carnavalsvereniging financieel te steunen.

En gisteren belandde dan een enveloppe met 800 euro in de bus van De Gatspoëters. “De gestolen omslag, met daarin onze briefjes van 20 euro, werd in nog eens een andere omslag gestopt en naar ons opgestuurd”, vertelt Kurt Spruyt. “In de enveloppe zat zo’n 800 euro, ongeveer de helft van wat er oorspronkelijk in stak. De omslag werd afgestempeld in Gent. De dader drukte ook een tekstje af op de omslag: “We hadden het niet mogen doen. Sorry.” We zijn alleszins blij dat we die centen alvast terug hebben.”

Volgens Kurt Spruyt heeft de dader wroeging gekregen. “We hebben de diefstal meteen bekendgemaakt aan het grote publiek in de hoop dat we zo het geweten van de dief konden raken”, luidt het. “En kijk, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Blijkbaar heeft de dader spijt gekregen en een deel van het geld teruggestuurd. In de omslag zat ook een briefje waarin de dader bekendmaakte dat hij geen 2.000 euro maar slechts 800 euro had buitgemaakt. Dat klopt natuurlijk niet. Wij weten heel goed hoeveel geld er in de enveloppe zat.”

De carnavalsvereniging stapte intussen ook naar de politie om proces-verbaal op te stellen. “We hopen dat de speurders iets kunnen aanvangen met de vingerafdrukken op de enveloppe”, zegt de voorzitter. “Onze honger om te weten wie uiteindelijk de dader was, is alleen maar groter geworden. Deze diefstal was blijkbaar goed voorbereid. De kassa met het geld heeft slechts enkele minuten aan de toog gestaan. In die korte periode kon de dief toeslaan.”