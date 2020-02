Dief knot wilg in Broevink en neemt hout mee: “Wij willen hem wel leren hoe het moet volgens de regels van de kunst” Tom Vierendeels

24 februari 2020

18u32 0 Opwijk Natuurpunt IJsvogel-Opwijk is het slachtoffer geworden van een merkwaardige diefstal. Iemand kwam een wilg knotten en nam het hout vervolgens mee. Het knotten gebeurde niet volgens de regels van de kunst. “Graag leren we de zager dit wel bij zodat hij misschien nog lid kan worden van ons beheerteam”, klinkt het.

De diefstal werd donderdagmiddag rond 12.15 uur vastgesteld. “Tussen 8.30 uur en 12 uur werd op ons orchideeënweitje in de Broevink een wilg ‘geknot’”, laat de vereniging op Facebook weten. “Een restje gestapeld hout lag nog te wachten op transport. Toen we rond 13 uur opnieuw poolshoogte gingen nemen was het stapeltje weg. Graag leren we de betrokken zager hoe wilgen degelijk geknot worden. Wie weet kan hij nog ingelijfd worden in ons beheerteam.”

Wie iemand aan het werk heeft gezien en meer informatie heeft over de feiten kan contact opnemen met de lokale afdeling van Natuurpunt.