Dief gooit buit terug naar slachtoffer: werkstraf van 200 uur Wouter Hertogs

17 maart 2020

16u35 1 Opwijk Een twintiger is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur voor een brutale diefstal met geweld op straat in Opwijk. De man beweerde dat het slachtoffer hem had uitgescholden, maar de rechter geloofde hier geen snars van.

Op 30 november 2018 werd E.H. op straat tegen de grond geduwd. Zijn belager greep zijn portefeuille uit zijn jaszak en rende weg. Een getuige zag alles gebeuren en kwam tussenbeide. Uiteindelijk wandelde de dief weg om daarna terug te keren en de portefeuille richting het slachtoffer te gooien. “Hij begon me plots te beledigen toen ik hem voorbij wandelde”, aldus beklaagde T.B.,“Hij duwde me, waarna we op de grond vielen. Ik bemerkte even later dat ik zijn portefeuille had en heb die teruggegooid.”

Nonsens, oordeelde de rechter. “U was aan het niksen op straat en zag het slachtoffer wandelen. U hebt hem gevolgd tot bij een rustige plek en daar hebt u hem tegen de grond gewerkt en hebt u zijn portefeuille doelbewust genomen. Pas toen u doorhad dat er geen geld in de portefeuille stak, bent u teruggekeerd om hem terug te gooien.” Om zijn toekomst op de arbeidsmarkt niet te hypothekeren besloot de rechter hem een werkstraf van 200 uur te geven. Indien hij deze niet uitvoert, wacht hem een vervangende gevangenisstraf van 20 maanden.