Dief gaat aan de haal met opbrengst van prinsverkiezing in Opwijk: “Wie durft toch zoiets?” Wim De Smet

10 februari 2020

10u45 19 Opwijk Een sluwe dief heeft zaterdagavond een enveloppe met meer dan 2.000 euro gestolen uit de kassa van de carnavalsvereniging De Gatspoëters uit Opwijk. De diefstal gebeurde tijdens de prinsverkiezing, een evenement dat meer dan 700 bezoekers lokte.

Zaterdagavond vond in de Sint-Pauluszaal in Opwijk de jaarlijkse prinsverkiezing plaats. Het werd een topavond voor de organiserende Gatspoëters. Meer dan 700 bezoekers vulden het zaaltje en rond 1 uur ’s nachts werd, in een kolkend sfeertje, de winnende kandidaat bekendgemaakt. Maar terwijl winnaar Jonathan ‘Jerom’ Verhasselt zijn scepter in de lucht stak, ging een gehaaide dief met een enveloppe vol bankbriefjes aan de haal. “Onze verzamelkassa stond in een apart lokaaltje dat de hele avond op slot was”, vertelt voorzitter Kurt Spruyt. “We hadden in de zaal zelf twee kassa’s. Eentje aan de inkom en eentje achter de toog. Als er veel geld in de kassa zat, brachten we dat over naar de verzamelkassa.”

Dikke omslag

Op het einde van de avond bleek een enveloppe met briefjes van 20 euro verdwenen. Die enveloppe lag in de verzamelkassa. “Het was een dikke omslag”, weet Kurt Spruyt. “Toen we zaterdagavond het geld begonnen te tellen, bleek die enveloppe verdwenen. In de enveloppe zat zeker 2.000 euro. Zowel de drankbonnetjes als de drankkaarten waren genummerd. We weten dus perfect hoeveel geld we eigenlijk in kassa hadden moeten hebben. De enveloppe met de briefjes van 20 euro is dus gestolen. Dat geld, zowat de helft van onze winst, zijn we dus kwijt.”

Bij de Gatspoëters tast men in het duister over de manier waarop de dief tewerk is gegaan. “Het aparte lokaaltje was alleen bereikbaar via de toog”, vervolgt Kurt. “Iemand moet dus vanuit de zaal achter de toog zijn gestapt. Onze mensen die aan het werk waren hebben niets opgemerkt. Niet onlogisch, want zij waren druk in de weer met het tappen van pintjes en het aansluiten van nieuwe vaten. De dief moet zeer snel gehandeld hebben. De deur van het lokaaltje was altijd vast. Alleen tijdens de bekendmaking van de winnaar is het lokaal een halfuurtje open blijven staan.”

Proces-verbaal

De carnavalsvereniging wilde met de opbrengst van de prinsenverkiezing nieuwe verlichting kopen. “We gaan nu beslissen hoe het verder moet”, luidt het. “We hadden een volle zaal en we hebben een hele avond en nacht keihard gewerkt. Nu hebben we het gevoel dat dat eigenlijk een maat voor niets was. Dit is zo triestig. We vragen ons ook af wie zoiets durft. Wie steelt er nu in godsnaam geld van een vereniging die draait op vrijwilligers?”

De diefstal wordt vandaag nog aangegeven bij de politie. “We gaan vanavond proces-verbaal laten opstellen”, zegt Kurt. “Als de dief wroeging heeft, kan hij alsnog de enveloppe in onze bus komen steken, maar eigenlijk rekenen we daar niet meer op.”