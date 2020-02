Defecte klopboor, computer of haagschaar? Ga ermee naar het Repair Café



WDS

03 februari 2020

09u30 0 Opwijk Het Repair Café Opwijk opent alweer de deuren op dinsdag 11 februari. Voortaan kunnen de mensen hier niet alleen terecht met defecte elektro-toestellen maar ook met computers.

Een broodsnijmachine, een haagschaar, een hifi-keten en een klopboor, het zijn maar enkele van de defecte toestellen die gerepareerd werden tijdens het eerste Repair Café Opwijk eind vorig jaar. Die eerste editie was meteen een onverhoopt succes. “Meer dan 25 Opwijkenaren boden defecte toestellen aan, de helft werd ook effectief door onze vrijwilligers gerepareerd,” zegt organisator Tom Bosman van denk- en doeplatform Opwijk 2040. “Tegelijk kwam de vraag om naast elektro ook computers op te nemen voor herstel. Dus voorzien we voor de volgende editie computerherstellers.”

Doel van de repair cafés van Opwijk 2040 is repareerkennis doorgeven en de afvalberg helpen verkleinen. Tijdens de eerste repareersessie werden meer dan 10 defecte toestellen van de afvalberg gered. “Dat is concrete actie op het vlak van circulaire economie”, luidt het. “Maar even goed zijn mensen tevreden als ze weten dat hun toestel onherstelbaar is en ze er dus definitief afscheid kunnen van nemen.”

Voortaan worden niet alleen elektro-toestellen nagekeken, ook trage of defecte computers zijn welkom voor herstel. “We hebben enkele experts geëngageerd die ter plaatse al heel wat kunnen nakijken en advies geven”, vervolgt Tom. “Of de computers ook hersteld kunnen worden is afwachten, maar onze experts hebben alvast de nodige ervaring.”

Het volgende Repair Café heeft plaats op dinsdag 11 februari van 18 tot 21 uur in het lokaal van De Werkbank, Neerveldstraat 224 in Opwijk. Meer info op www.opwijk2040.be.