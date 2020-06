Davidsfonds ontbindt afdeling in Mazenzele “omdat ze moslima weigert te erkennen als lid van raad van bestuur” Tom Vierendeels Hans Verbeke

17 juni 2020

20u34 0 Opwijk Het Davidsfonds heeft de afdeling van Mazenzele ontbonden omdat het lokale bestuur weigert een moslima als extern lid van de raad van bestuur te erkennen. Dat zegt nationaal voorzitter Peter De Wilde in een bericht aan de lokale afdelingen. Waarom de afdeling dit weigert wordt niet meegegeven. Davidsfonds Mazenzele zelf wil voorlopig niet reageren.

In 2019 besliste het nationale bestuur van het Vlaamse en katholieke cultuurnetwerk om bijkomende, externe bestuurders toe te voegen aan de raad van bestuur. “Elk van deze externe bestuurders brengt zo vanuit haar of zijn eigen maatschappelijke, culturele, sociale of professionele achtergrond een grotere diversiteit aan bijkomende kennis en expertise mee”, zegt de nationaal voorzitter in het bericht. Daarin is sprake van een e-mail die de afdeling van Mazenzele had verzonden naar de andere afdelingen maar daar hebben we geen zicht op. “Het bestuur erkent de aanstelling van één van deze externe bestuurders niet omdat ze haar engagement opneemt vanuit haar identiteit als moslima.” Dat ze met hoofddoek aan poseert in het ledenblad is daarvan getuige. “Het bestuur van afdeling Mazenzele zegt geen enkele meerwaarde te zien in de aanstelling van deze externe bestuurder”, gaat De Wilde, die in 2017 voorzitter werd, verder. “In hun e-mail geven ze onder meer aan dat er veel betere en beschaafdere ideeën kunnen gevonden worden. Afdeling Mazenzele besluit dat het in deze omstandigheden zijn werking niet zonder meer kan verderzetten.”

De Wilde geeft aan dat hij de afdeling al enige tijd op andere gedachten probeerde te brengen. “Wie steevast de basiswaarden en -normen van onze gedeelde Davidsfonds-missie blijft miskennen neemt niet alleen het kader weg waarbinnen net deze dialoog en constructieve discussie wordt mogelijk gemaakt, logischerwijs plaatst men zich hiermee ook ostentatief buiten onze vereniging”, besluit de voorzitter. “De afdeling wordt ontbonden en het lidmaatschap van de huidige bestuursploeg komt te vervallen, tenzij men individueel toch aangeeft de basiswaarden en -normen te onderschrijven.”

Het Davidsfonds werd in 1875 opgericht als katholieke tegenhanger van het vrijzinnige Willemsfonds en is een voorvechter van het Vlaams nationalisme geweest. De vereniging stapte enkele jaren terug uit het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV). “We lanceren in oktober een nieuwe missie en gaan de echte Vlaamse Beweging terug op gang trekken”, reageerde De Wilde daarop in de zomer van 2018. “En die reikt hoger, omarmt breder en verbindt dieper.”