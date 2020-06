Dagcentrum Zonnedal gaat opnieuw open (maar met strenge veiligheidsmaatregelen)



Wim De Smet

02 juni 2020

11u40 0 Opwijk Het centrum voor dagverzorging ’t Zonnedal heropent vanaf vandaag de deuren. De mensen kunnen terecht in de cafetaria.

Het dagcentrum sloot sinds 13 maart de deuren omwille van de uitbraak van het coronavirus. Omdat het aantal besmettingen de voorbije dagen fors is afgezwakt, werd beslist om het dagcentrum opnieuw te openen. “We hebben gekozen om de mensen onder te brengen in zaal Aurelia, de cafetaria dus, die ruimer is dan de vertrouwde ruimte op de eerste verdieping”, meldt Peter Beerens, voorzitter van welzijnskoepel OPcura. “Op deze manier kunnen we de gebruikers en het personeel van het dagcentrum strikt scheiden van de bewoners.”

“De gebruikers van het dagcentrum mogen ook niet ziek zijn”, vervolgt Beerens. “Bij koorts of andere griepachtige symptomen moet de gebruiker thuis blijven. Hieraan gekoppeld zullen we ook de temperatuur nemen van de mensen. Wie een te hoge lichaamstemperatuur heeft, mag niet komen.”

Externe dienstverleners, zoals een kinesist, zijn voorlopig nog niet toegelaten.