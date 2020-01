Concertclub Nosta verliest subsidies en houdt wellicht op te bestaan Wim De Smet

17u20 3 Opwijk Concertclub Nosta uit Opwijk krijgt niet langer een projectsubsidie van Vlaams minister Jan Jambon (N-VA). In een open brief noemen de initiatiefnemers dat een dramatische beslissing.

Door het dichtdraaien van de subsidiekraan krijgt Nosta geen halve euro werkingstoelage meer. Die beslissing hing al langer in de lucht. Nosta kreeg in het najaar van 2016 al te horen dat haar concertwerking niet langer structureel zou ondersteund worden. In het najaar van 2019 kondigde Jambon op zijn beurt ook besparingsmaatregelen aan waardoor Nosta nu ook de projectsubsidies verliest. “Geen euro krijgen we nog, ondanks de positieve motivatie en beoordeling die ons dossier kreeg van een onafhankelijke beoordelingscommissie”, luidt het in de open brief.

“Enkele jonge, enthousiaste mensen verliezen met onmiddellijke ingang hun job. Deze beslissing zal op korte én lange termijn een stevige impact hebben in de brede regio. De voorjaarskalender kreeg hier aardig vorm dankzij een fijne muzikale mix en zo goed mogelijk afgewogen artistieke lijnen. Maar daar zal het dus bij blijven. Tot daar de structureel uitgebouwde concertwerking die hoopte op een lang en constructief, spannend en artistiek uniek verhaal.”

Nosta wil de geprogrammeerde voorjaarskalender verder afwerken. “We gaan nauwer samenwerken met jeugdhuis Nijdrop, om zo af en toe nog een nieuw concert te organiseren. Maar Nosta kan vanaf nu dus niet langer doen waarvoor het in het leven is geroepen.”