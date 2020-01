Carnavalsvereniging De Gatspoëters krijgt Egelprijs van Jong CD&V Wim De Smet

14 januari 2020

10u00 0 Opwijk De Opwijkse Jong CD&V overhandigde zopas de Egelprijs aan De Gatspoëters, de vereniging die ieder jaar de carnavalstoet organiseert.

De Egelprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een inwoner of vereniging die zich verdienstelijk wist te maken. “Elk jaar is dit een zoektocht waar we toch een tijdje zoet mee zijn en waarbij we niet over één nacht ijs gaan”, meldt voorzitster Liesbeth Vervloet. “Telkens weer gaan we op zoek naar mensen die het echt wel verdienen om gewoon even in de bloemetjes te worden gezet.”

Dit jaar viel de keuze op De Gatspoëters. “Zij organiseren dit jaar voor de 22ste keer het Opwijkse carnavalgebeuren. En wie iets van geschiedenis van carnaval weet, weet dan ook dat 22 een belangrijk getal is voor iedere carnavalist. Namelijk op 11 november om precies 11.11 uur, begint het carnavalsseizoen. Ze vieren dit jaar dus twee keer een 11-jarig jubileum. Op zondag 5 april trekt de stoet voor de 22ste keer door onze straten.”

Naast de Egelprijs voor De Gatspoëters heeft Jong CD&V nog een extra verrassing in petto. Zo krijgt iedere Opwijkse carnavalsgroep een bak bier cadeau.