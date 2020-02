Cantabile zet verdienstelijke leden in de bloemetjes WDS

04 februari 2020

15u15 0 Opwijk Het koor Cantabile zette zopas enkele verdienstelijke leden in de bloemetjes. Het gaat om uittredend voorzitster Lieve Van Malderen, koorleidster Marjoleine Van Assche en zangeres Laura Van Doorselaere.

Het bekende koor Cantabile werd opgericht in 1984 met dirigent Jaak De Bie aan het hoofd. In die tijd bestond het koor uitsluitend uit vrouwen. Eerst traden ze op onder naam JAVO, de afkorting voor ‘Jaaks Vrouwen van Opwijk’. Pas in 1996 werd het koor herdoopt tot Cantabile en werden er ook mannen toegelaten.

In 2015 werd, wegens gebrek aan mannenstemmen, een korte stop ingelast maar een jaar later werd meteen al de doorstart gegeven.